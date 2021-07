Torna la Divina Commedia di Dante per i bambini al Sacro Monte

Il Festival “Tra Sacro e Sacro Monte” torna a parlare ai bambini con “Ancor dentro mi suona. Incanti nella Divina Commedia per piccoli viaggiatori”, spettacolo che dopo il successo di due settimane fa torna in replica ai piedi del Santuario venerdì 23 luglio, in doppia replica alle 18 e alle 19.15.

A portarlo in scena le attrici Anna Pedrazzini e Liliana Maffei, in uno spettacolo fatto di musica e parole.

La Divina Commedia non è solo un immenso scrigno di parole e immagini sul destino dell’anima, ma anche una gigantesca partitura capace di unire con caleidoscopica varietà, suoni, rumori, melodie, stupore, paure, risa e lamenti.

Nel corso dello spettacolo, parole e musica s’intrecceranno fra loro e si rincorreranno, per dar vita a una guida al divino poema pensato e rivolto specificatamente ai più piccoli. I quali, accanto a Virgilio e a Beatrice, troveranno al loro fianco un’attrice e una pianista, e ascolteranno, oltre ai versi del sommo poeta, le note di Haendel, Bach, Beethoven, Schumann e di altri protagonisti della grande musica.

Un viaggio che incanta.

Lo spettacolo è consigliato per i bambini dai 6 ai 10 anni (in replica per la serata di venerdì 23 luglio).

I biglietti per il posto unico non numerato sono in vendita online, al prezzo di 5 euro, oltre diritto di prevendita, sia per bambini, sia per adulti, sui siti www.trasacroesacromonte.it, www.karakorumteatro.it, alla biglietteria del Multisala Impero di Varese, e in loco, solo per i biglietti invenduti, la sera degli spettacoli a partire da 30 minuti dall’inizio dello spettacolo.

In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà all’interno del Santuario.