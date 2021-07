NOTIZIARIO UISP del 7 luglio 2021

UISP VARESE – Rinnovata la convenzione con Banca Intesa per le nostre asd

È stata confermata e rinnovata la convenzione che Banca Intesa ha stipulato nel novembre 2014 con la rete associativa di Uisp. Oltre ai prodotti bancari e di credito a condizioni particolarmente agevolate, la convenzione prevede anche “L’Offerta impegni di firma verso la Pubblica Amministrazione”, una condizione che potrebbe aiutare le asd nei rapporti quotidiani con i comuni, sia per gli eventuali affitti delle palestre che per altri progetti.

Per tutte le informazioni, anche riguardandti la gestione del POS, è possibile consultare la Convenzione sul SITO UFFICIALE DI UISP VARESE.

CALCIO – Gli Europei? A Milano sono “di quartiere”. Per i ragazzi



La Fair Play Arena del quartiere Gorla a Milano è il teatro degli “Europei” a maggior impatto sociale della città: gli Europei di Quartiere, torneo per il quale il Comitato Uisp di Milano è partner.

David Vezzoni, responsabile di No League – il progetto educativo e sportivo dedicato al calcio promosso anche da Uisp Milano – racconta la manifestazione appena conclusa.

«Gli Europei di Quartiere sono nati dalla voglia di offrire ai ragazzi un’opportunità per questa estate dopo questo lungo periodo di inattività, faticoso per tutti soprattutto per i più giovani. – spiega Vezzoni – L’idea è stata quella di organizzare degli eventi sportivi, stimolando la nascita di nuovi rapporti di amicizia tra tutti i ragazzi. Da settembre inizierà di nuovo la No League, il campionato con tutte le squadre pronte, dove i ragazzi saranno già amici e sarà dunque tutto un po’ più semplice».

Proprio a settembre ci saranno delle novità per il calcio di No League Gorla. «No League Gorla è un progetto che nasce a Gorla, in via Becchi, dove finalmente faremo partire una Scuola calcio con due allenamenti settimanali. Le categorie saranno per biennio: Under10, Under12, Under14, Under16 e Under18 e faranno dei campionati in collaborazione con Uisp».

Il prossimo appuntamento sarà l’11 luglio, in concomitanza con le finali del Campionato europeo di calcio UEFA, giocheranno insieme 250 ragazzi. «Centinaia di giovani stanno ricominciando a praticare sport e a socializzare grazie a eventi come questo, – ha spiegato Natalia Generalova, presidente del Comitato di Milano di Uisp – Specialmente per i più giovani, tornare a poter praticare con costanza attiva motoria è indispensabile per la salute psicofisica e per la propria crescita personale».

(Redazione Uisp Lombardia)

SPORT ACQUATICI – 500 nuotatori ad Avigliana per il meeting in acque libere

Un evento multisport che si svolge nella cornice del lago di Avigliana con formula speciale dedicata agli sport acquatici, organizzato da Uisp Nuoto Piemonte in collaborazione con il comune di Avigliana, con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino e con l’aiuto del Centro Nautico di Avigliana.

Il Meeting Open in acque libere richiama ogni anno almeno 500 atleti, con un alto livello delle gare sportive. Il programma del week end è stato decisamente ricco, con gare di distanza (dai 200 ai 3000 metri) e la sempre affascinante dimostrazione di nuoto sincronizzato, unica al mondo realizzata in un lago, passando per i tornei di pallanuoto in diverse categorie e con squadre miste.

Ogni anno si inserisce una novità. I tatami sono stati i nuovi protagonisti di numerose esibizioni di arti orientali, dal korindo (a cura del maestro Do Uisp Piemonte, Claudio Trapani) fino al più conosciuto karate.

L’evento è stato organizzato dal settore di attività Nuoto Uisp Piemonte , in collaborazione con i settori discipline orientali e ginnastiche dell’Uisp Piemonte e il Comitato territoriale Uisp Vallesusa.

(Redazione Uisp Piemonte)