Un “Incubatoio naturale” per salvaguardare il persico reale del Lago Maggiore

Nel corso degli anni, il Lago Maggiore ha visto decrescere in modo costante la quantità di pesce presente nelle sue acque; le cause sono state molteplici: la dispersione di inquinanti industriali, l’immissione di fognature non correttamente depurate, l’aumento del traffico motore sulle acque, una pesca non sostenibile. La risorsa ittica del lago risulta oggi significativamente compromessa e tra i pesci colpiti c’è anche il pesce persico reale, Perca fluviatilis.

Presente in Europa e in Asia, il suo arelae si estende fino in Siberia. In Italia è stato importato centinaia di anni fa dalla Svizzera, appartiene alla famiglia dei Percidi. Difficilmente supera i 20 cm, mentre può arrivare anche ad una ventina di anni di età. Da adulto si ciba a sua volta di pesci più piccoli ed è un pesce con abitudini diurne.

Il progetto “incubatoio naturale” si occupa del ripopolamento di questa specie, attraverso specifiche strategie, pianificate dagli esperti coinvolti. Il Consigliere regionale lombardo Roberto Cenci, esperto ambientale prestato alla politica, ha dato il suo contributo tecnico-scientifico per la buona riuscita di questo progetto.

Il ripopolamento è garantito grazie all’installazione sul fondale del lago di 3 incubatoi, nei quali possono svilupparsi fino a 10 milioni di nuovi esemplari di pesce persico reale; gli incubatoi risultano tanto efficaci quanto semplici, sono infatti formati da fascine di legni opportunamente disposte.

Il progetto sta dando buoni risultati e ci sono ancora grandi aspettative di successo, il gruppo di esperti ha infatti intenzione di coinvolgere altre amministrazioni comunali del Verbano per estendere ulteriormente le zone di ripopolamento. Un piccolo passo verso un futuro più sostenibile e rispettoso della natura.