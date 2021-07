Un’auto si schianta contro un palo della luce a Castiglione Olona

Un’auto questa notte, sabato 24 luglio, si è schiantata contro un palo della luce a Castiglione Olona.

Per motivi ancora da accertarsi, il conducente dell’auto ha perso il controllo e ha finito per urtare violentemente contro il palo dell’illuminazione pubblica mentre viaggiava intorno all’una di notte lungo via Pompeo e Silvio Mazzuchelli.

I vigili del fuoco del distaccamento di Tradate sono intervenuti per mettere in sicurezza il veicolo e rimuovere il palo pericolante, offrendo supporto al personale sanitario intervenuto per soccorrere il conducente.