In arrivo nuovi dirigenti per le scuole senza preside della Lombardia

In arrivo nuovi dirigenti per le sedi scolastiche rimaste senza presidi. Dall’ultimo concorso per dirigenti, il Miur ha convocato un’ottantina di vincitori in graduatoria destinati agli istituti della Lombardia.

In tutta la regione sono oltre 110 le scuole senza presidi e l’ultima convocazione non basterà a coprire tutto il fabbisogno. Nella sola provincia di Varese ci sono 12 istituti vacanti tra cui l’Isis Valceresio e il CPIA di Busto Arsizio mentre gli altri dieci sono comprensivi di diversi comuni.

I vincitori assegnati alla Lombardia hanno tempo fino a domani, martedì 17 agosto, per indicare province e sedi preferite ( un massimo di 20). Tale dichiarazione non avrà, comunque, valore vincolante per l’Ufficio scolastico regionale che, tenendo conto delle preferenze espresse, assegnerà, fatta salva la discrezionalità del Direttore Generale, una delle sedi richieste e, nel caso di non disponibilità delle istituzioni scolastiche richieste, subordinatamente, assegnerà il dirigente vincitore ad una delle province indicate secondo l’ordine di preferenza espresso.

L’ELENCO DELLA SCUOLE SENZA PRESIDE

L’ELENCO DEI VINCITORI DEL CONCORSO ASSEGNATI ALLA LOMBARDIA