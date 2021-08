Auto in fiamme a Brinzio, ustionato un uomo

Intervento dei Vigli del Fuoco intorno alle 17 di martedì 3 agosto a Brinzio in via Guglielmo Marconi, all’uscita del paese e nei pressi della Locanda del Brinsc.

Un’auto è interessata da un incendio.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un fatto accidentale: la persona che abita in via Marconi è rimasta ustionata dall’incendio della sua auto, una Skoda Yeti. Non sarebbe in pericolo di vita

Sul posto ambulanza, automedica, e carabinieri di Cuvio.