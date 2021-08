Corso di primo soccorso per nuovi volontari di SOS Malnate

SOS Malnate apre le iscrizioni ad aspiranti volontari. È possibile iscriversi al prossimo corso di primo soccorso.

«Abbiamo organizzato due serate di presentazione per spiegare l’impegno e la gioia che un percorso del genere lascia nelle nostre vite – dichiara Massimo Desiante , Presidente di SOS Malnate – Non è un percorso per tutti, bisognerà studiare ed impegnarsi perché ci occupiamo di persone, malate e in difficoltà. Abbiamo un grande bisogno di nuovi volontari e volontarie che vogliano impegnarsi per gli altri».



Giovedì 23 settembre e martedì 28 settembre sono state organizzate due serate di presentazione del corso a cui ci si potrà iscrivere in questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-corso-per-aspiranti-volontari-del-soccorso-162556862953.