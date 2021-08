Come difendere la privacy sui social? Un corso del Comune di Varese con la Polizia Postale

L’8 settembre alle ore 15.00 appuntamento con il corso di alfabetizzazione digitale. Un incontro gratuito e aperto a tutti, organizzato dal Comune di Varese con la partecipazione della Polizia Postale. Il programma dell’incontro, che si svolgerà online, prevede approfondimenti per conoscere come utilizzare al meglio App e social media, con attenzione alla privacy e alla sicurezza di dati e informazioni.

Il corso è in programma l’8 settembre, in occasione della giornata mondiale dell’alfabetizzazione, e sarà in modalità online sulla piattaforma Zoom.

La partecipazione è gratuita ma la registrazione è obbligatoria. Per l’iscrizione e la partecipazione all’evento si dovrà utilizzare il link: https://us02web.zoom.us/j/81473445750pwd=UzZrck5uNVdhZkRxVWxGN3dOWTNDUT09