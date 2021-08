Favole d’arte per bambini: “I baffi del Signor Dalì”

Gli inconfondibili baffi sottili di Salvador Dalì e le potenti immagini da lui dipinte intrecciate insieme in modo fantasioso sono i protagonisti di questo racconto fatto di viaggi, amore e difficili convivenze, tra spazio e tempo, sogni e realtà: “I baffi del signor Dalì”, una favola che prende spunto da due vere passioni di Dalì, per i gatti e per Gala, per costruire una storia narrata da una trentina di tele da lui dipinte assieme a qualcuna dei suoi più famosi ritratti.

Una favola inventata dalla nonna Angela Fiegna (ex insegnante di storia e filosofia residente a Besozzo) e raccontata dalla sua voce per i nipotini lontani (altre favole a questo link). Fiabe condivise con i lettori di VareseNews durante la pandemia per avvicinare i bambini al mondo dell’arte.

In questo mese di agosto le riproponiamo ai piccoli lettori come occasione stimolo per nuovi viaggi, alla scoperta della bellezza.