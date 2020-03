La nonna racconta con l’arte: Leonardo

Immagini d’arte che raccontano favole e storie. A inventarle è Angela Fiegna (ex insegnante di storia e filosofia) per i suoi nipotini lontani . Una tradizione che si rinnova ogni anno, un regalo che è testimonianza d’affetto e insieme attenzione ad avvicinare i più piccoli al mondo dell’arte.

Come questa storia, preparata in occasione dell’ultimo Natale e dedicata al genio di Leonardo Da Vinci.

Le favole sono state inventate pensando ai quattro nipotini, che hanno tra i 5 e gli 11 anni e vivono all’estero con i loro genitori, due in Spagna e due in Scozia. I racconti vengono regalati di solito anche ai figli di alcuni amici, ma in questo momento difficile anche per i piccoli, costretti a casa da oltre un mese ormai, Angela ha deciso di condividere le sue storie con i giovanissimi lettori di VareseNews e di chiunque voglia vedere e ascoltare le sue storie.

“Sarei contenta di poter fare qualcosa di sensato in questo periodo così…speciale”, scrive Angela Fiegna a tutti i bambini, con l’affetto di una nonna e la competenza di un’ex docente.