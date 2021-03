La nonna racconta con l’arte: “A spasso con Paul Klee”

Voglia di evadere, conoscere, girare il mondo e raccontare. L’arte serve anche a questo e così la nonna (ed ex docente) Angela Fiegna ha preparato una nuova favola originale che racconta di una passeggiata fantastica guidata da un palloncino rosso e dalle opere di Paul Klee.

Una quarantina le tele del pittore tedesco che illustrano “A spasso con Paul Klee” , la storia di una giornata speciale in cui i piccoli lettori di Varese News possono immedesimarsi e vivere, attraverso le opere d’arte, un gita fantastica fatta di incontri, magie e panorami mozzafiato.



Anche questo racconto, come le precedenti sei “Favole di storia dell’arte per bambini” pubblicate da VareseNews, sono nate dalla fantasia e dalla passione per l’arte di Angela Fiegna che le ha scritte per avvicinare i suoi nipotini lontani al mondo dell’arte. Un’iniziativa familiare, che durante il lockdown ha scelto di condividere anche con la comunità di VareseNews.

L’auspicio è che anche questa volta, com’è stato con “Chagall innamorato” “I baffi del signor Dalì“, “Gli amici del signor Van Gogh“, “Cornelio e il mago Escher“, “Il naso del signor Magritte” e prima ancora con “Leonardo curioso“, i bambini possano rimanere affascinati dalle opere di Klee e che cresca in loro l’amore per l’arte e la voglia di saperne un giorno qualcosa di più.