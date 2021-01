La nonna racconta con l’arte: “I baffi del Signor Dalì”

La nuova originale favola d’arte scritta dalla nonna (ed ex docente) Angela Fiegna per avvicinare i suoi nipotini, e tutti i piccoli lettori di VareseNews al mondo dell’arte, ha come protagonista Salvador Dalì. O meglio i suoi inconfondibili baffi sottili e le potenti immagini da lui dipinte, intrecciate insieme in modo fantasioso per un racconto fatto di viaggi, amore e difficili convivenze, tra spazio e tempo, sogni e realtà.

“I baffi del signor Dalì” è infatti il titolo di questa favola che prende spunto da due vere passioni di Dalì, per i gatti e per Gala, per costruire una storia narrata da una trentina di tele da lui dipinte assieme a qualcuna dei suoi più famosi ritratti.

La scoperta, la ricerca del proprio posto, che magari non è poi così lontano dal punto di partenza, la capacità di risolvere gelosie e conflitti sono temi vicini ai bambini che le opere di Dalì aiutano a raccontare in questa favola originale.

L’auspicio è che anche questa volta, com’è stato con “Gli amici del signor Van Gogh“, “Cornelio e il mago Escher“, “Il naso del signor Magritte” e prima ancora con “Leonardo curioso“, i bambini possano rimanere affascinati dalle opere del grande pittore e che cresca in loro l’amore per l’arte e la voglia di saperne un giorno qualcosa di più.