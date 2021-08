Favole d’Arte per bambini: “Leonardo curioso”

“Leonardo scopriva meraviglie dove gli altri vedevano normalità, trovava somiglianze tra le cose più diverse e si poneva le domande più strane, cioè quelle di tutti i bambini”.

Inizia così “Leonardo curioso“, la favola che racconta il genio di Leonardo ai bambini.

Una favola inventata dalla nonna Angela Fiegna (ex insegnante di storia e filosofia residente a Besozo) e raccontate dalla sua voce per i suoi nipotini lontani e condivise con i lettori di VareseNews durante la pandemia per avvicinare i bambini al mondo dell’arte.

In questo mese di agosto le riproponiamo ai piccoli lettori come occasione stimolo per nuovi viaggi, alla scoperta della bellezza.