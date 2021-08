Favole d’arte per bambini: “Il naso del signor Magritte”

Una favola di magia, fatta di arte e grande fantasia, incredibilmente illustrata (e ispirata) dal grande pittore belga: si intitola “Il naso del signor Magritte”. Grazie all’aiuto e alla guida del mago Zurlino, il racconto porta grandi e piccini a scoprire oltre 30 dipinti di Magritte e la sua ricerca misteriosa, surreale.

Un’altra favola (dopo “Leonardo curioso“) inventata dalla nonna Angela Fiegna (ex insegnante di storia e filosofia residente a Besozzo) e raccontata dalla sua voce per i nipotini lontani. Fiabe condivise con i lettori di VareseNews durante la pandemia per avvicinare i bambini al mondo dell’arte.

In questo mese di agosto le riproponiamo ai piccoli lettori come occasione stimolo per nuovi viaggi, alla scoperta della bellezza.