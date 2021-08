Fondi dalla Regione Lombardia, 100 mila euro a Sumirago

Un contributo da 100 mila euro per l’acquisto di beni ed interventi di messa in sicurezza è stato assegnato al Comune di Sumirago da Regione Lombardia.

A spiegare come verranno utilizzati i fondi regionali è il sindaco Mauro Croci: «Utilizzeremo il denaro per l’acquisto di nuovo autocarro, di una turbina fresa neve, di attrezzatura varia per la manutenzione del verde pubblico – spiega il primo cittadino -. Parte dei fondi saranno destinati all’acquisto di un nuovo server e di vari pc per gli uffici comunali e la polizia locale e procederemo al rifacimento della recinzione della scuola primaria di Sumirago e del tetto della cappella al cimitero di Caidate. Grazie ancora ai consiglieri comunali che, nonostante il periodo di ferie, hanno garantito con la loro presenza lo svolgimento della seduta del consiglio comunale ed hanno consentito di approvare, richiedere ed ottenere l’importante contributo».