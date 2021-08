Il fumo della griglia non è gradito e sui commensali piovono bottiglie di salsa

Un pranzo di ferragosto degenerato in rissa. È successo a San Fermo, quartiere di Varese dove, alle ore 17, è stato chiesto l’intervento delle volanti della Questura per un parapiglia che coinvolgeva due famiglie straniere.

Giunti sul posto, l’attenzione dei poliziotti è stata immediatamente attirata dal rumore fragoroso di bottiglie di vetro che esplodevano al suolo e dalle urla rabbiose di alcuni soggetti provenienti dall’androne di un condominio. Allertati i rinforzi gli agenti hanno individuato il responsabile del lancio di bottiglie, un tunisino di 55 anni, intento a brandire un’asse di legno contro i poliziotti che, a fatica, riuscivano a contenerlo e a riportarlo alla calma.

Gli agenti hanno ricostruito la vicenda: il tunisino non gradiva, evidentemente, i fumi generati da una grigliata in corso nel piazzale condominiale e, per manifestare il proprio disappunto, aveva iniziato a lanciare in direzione degli ignari commensali, tra cui anche donne e bambini, decine di bottiglie contenenti salsa di pomodoro.

Solo la fortuna e il tempestivo intervento delle volanti ha evitato che la situazione potesse degenerare e il bollettino finale ha riportato solo lievi lesioni per alcuni soggetti attinti dalle schegge di vetro e il danneggiamento di qualche automobile parcheggiata.

Condotto in Questura, il tunisino dovrà rispondere di lesioni aggravate, getto pericoloso di cose e danneggiamento.