Gallarate, l’asfaltatura si sposta in zona stazione

Dopo gli interventi dei giorni scorsi ai Ronchi, il cantiere delle asfaltature si sposta nella zona centrale di Gallarate, per la precisione tra via Borghi e via XX Settembre, nei dintorni della stazione.

Le operazioni di asfaltatura sono iniziate nella mattina di lunedì 9 agosto e richiederanno un paio di giorni. Già da sabato sono presenti i cartelli che indicano il cantiere ed eventuali deviazioni.

Tutte le asfaltature le trovate qui.