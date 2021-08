Gavirate dice sì ai profughi dell’Afghanistan: “Pronti ad ospitare un gruppo di donne”

L’amministrazione di Gavirate annuncia, tramite il sindaco Silvana Alberio, che parteciperà al progetto di accoglienza dei profughi afghani: «Scriveremo lunedì al Prefetto in risposta alla sua richiesta di disponibilità di posti per i profughi in fuga dall’Afghanistan» – annuncia il primo cittadino.

«Abbiamo deciso, come amministrazione, di aderire a questa richiesta. Useremo l’appartamento che è stato utilizzato per i migranti negli scorsi anni. Siamo disponibili ad ospitare 3-4 ragazze afghane e creare un progetto di integrazione ad hoc per loro».

Alberio annuncia che coinvolgerà le associazioni del territorio e la Croce Rossa chiedendo di dare una mano: «Sono convinta che la bella esperienza vissuta con gli otto migranti che avevamo qui, possa ripetersi. Vogliamo essere parte attiva in un momento così drammatico per la popolazione afghana».

Una particolare attenzione è rivolta alle donne, prima vittime del ritorno dei Talebani al potere nel paese asiatico: «Siamo un’amministrazione che ha sempre guardato ai problemi sociali e delle donne in particolare. Per questo vorremmo dare ospitalità a delle ragazze. Grazie alla professionalità dei nostri servizi sociali possiamo realizzare un progetto di integrazione».