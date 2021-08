In acqua nel Ticino perde conoscenza per un malore, salvato dai bagnanti finisce in ospedale a Milano

Ennesimo allarme per un uomo in difficoltà nelle acque del Ticino, oggi pomeriggio, martedì 17 agosto. L’intervento dei soccorritori è avvenuto a Cuggiono in una zona conosciuta per la balneazione.

Protagonista della vicenda un uomo di 53 anni. Attorno alle 15.30, è entrato in acqua per refrigerarsi, ma è svenuto a causa di un malore. Lanciato l’allarme, è stato soccorso da altri bagnanti. Sul posto, sono arrivati una ambulanza della Croce Bianca di Magenta, l’elisoccorso che ha portato l’uomo all’ospedale S.Carlo di Milano, in codice giallo, e una pattuglia dei carabinieri di Legnano.

Il caso odierno è soltanto l’ultimo di una serie di soccorsi prestati a persone finite nelle acque di fiumi e canali. Oggi, è andata bene, ma ricordiamo tragedie come quella di Nosate, con vittima un legnanese di 75 anni, oppure quella di Ferragosto, a Turbigo, quando nel Ticino è deceduto un 30enne.