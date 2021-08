Le Apecar tornano a sfrecciare in pista

Lo avevamo lasciato pochi mesi fa con la speranza di trinare a gareggiare. Simone Colla e i suoi colleghi amanti delle corse con le Apecar sono riusciti a riprendere l’attività, dopo mesi di stop causa Covid e per via di un movimento da rifondare.

Galleria fotografica Le Apecar da corsa tornano in pista 4 di 11

Domenica 1 agosto si è tenuta la prima esibizione della rinata associazione “Apecorace“(di cui Colla, 32 anni, casciaghese, è vicepresidente). Al momento fanno parte dell’associazione, che al momento è attiva sotto l’egida di AICS e conta 6 piloti provenienti dalla Bergamasca e dal Lecchese oltre al Varesotto, preparatori di prototipi di Apecar Piaggio preparati e messi in pista.

L’evento è stato organizzato in poco meno di 2 mesi ed è stato ospitato dalla fiera di San Gaetano di Rogoredo, in provincia di Lecco, dove dal 2018 si esibiscono questi equipaggi un po’ matti, ma divertenti da guardare e da guidare.

«Abbiamo partecipato con 3 prototipi, altri 3 hanno avuto imprevisti e rotture nelle prove – racconta Simone -. È stato un bel test dopo più di un anno di fermo dei mezzi a causa della pandemia. Io con il mio Ape Cagiva ho avuto problemi elettrici nel mese precedente: li abbiamo risolti una settimana prima del test, quando abbiamo potuto confrontarci con motori ben più potenti del nostro. Ora abbiamo già elaborato un nuovo sistema per le sospensioni che speriamo di provare e risolvere dei piccoli problemi di potenza alla prossima partecipazione. Non ci fermiamo mai, ora siamo già al lavoro per organizzare qualcosa di nuovo,non escludendo di riportare i nostri mezzi in provincia di Varese magari nel periodo invernale: per me sarebbe un gran risultato, proveremo a invitare magari qualche pilota di livello nazionale».