LTC Group investe su nuovi macchinari 4.0 per gli stabilimenti italiani e per la controllata di Dubai

LTC Group investe nell’acquisto di nuovi macchinari 4.0 per gli stabilimenti italiani di Legnano Teknoelectric Company S.P.A. e per la controllata Legnano Teknoelectric Company Middle East di Dubai: una strategia supportata da Intesa Sanpaolo con un duplice finanziamento di 10 milioni di euro e 5 milioni di dollari USA.

L’attività della LTC Group, con oltre 60 anni di esperienza alle spalle, copre l’intero ciclo della lavorazione di nuclei magnetici per trasformatori e reattori. L’azienda impiega oltre 600 persone in 5 unità produttive, quattro in provincia di Milano e una a Dubai, e nel 2021 ha inaugurato il nuovo quartier generale di Legnano, “Casa LTC Group”. I nuovi macchinari consentiranno di ottimizzare i processi e di realizzare annualmente un consistente risparmio di risorse, pari 410.000 KW di energia in meno per la produzione italiana e di 145.000 KW per il sito di Dubai.

«Si sta scrivendo una nuova pagina dell’economia italiana, in cui le eccellenze imprenditoriali come LTC Group, capaci di innovare in un’ottica digitale, green e sostenibile, faranno la differenza – sottolinea Teresio Testa, direttore regionale di Intesa San Paolo -. Intesa Sanpaolo è stata tra le prime banche a dedicare ingenti risorse e condizioni vantaggiose per accompagnare questo processo. I nostri team di ingegneri sono inoltre a disposizione per valutare assieme i progetti, in modo da accelerare gli investimenti e migliorarne l’efficacia».

«Siamo molto felici di iniziare un percorso così importante per la nostra azienda insieme a una banca che, come noi, crede sia il momento di fare sempre più investimenti green – aggiunge la famiglia Bertelli, proprietaria di LTC Group -. Questa è la direzione che abbiamo intrapreso come LTC Group, e ci piacerebbe che l’accordo raggiunto rappresentasse una spinta verso obiettivi di sostenibilità per l’intero ecosistema italiano».