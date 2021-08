A Maccagno 15° edizione del “Salto dell’acqua”

La Pro Loco di Maccagno, con la collaborazione del Gruppo MTB del CAI di Luino, dell’associazione A.S.D. Veddasca Bike Experience, con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca e con il contributo di ENEL Green Power, organizza la 15° edizione di una frizzante escursione non competitiva in mountain-bike “Il salto dell’acqua”. Dopo lo stop forzato dello scorso anno, ritorna l’appuntamento estivo maccagnese che unisce sport e natura con una pedalata in compagnia.

Il nome nasce dal percorso che unisce due laghi: il Lago Maggiore e il Lago Delio. Da qui l’idea di un salto fra due specchi d’acqua.

L’escursione parte da Maccagno con Pino e Veddasca sul lago Maggiore per transitare,

nel punto più alto del tragitto, al Lago Delio.

Un percorso di circa 25 km con un dislivello di circa 800 metri, in buona parte su asfalto e in misura minore sulla strada sterrata che si snoda lungo il perimetro del lago Delio per poi scendere verso Garabiolo.

L’ascesa non presenta particolari difficoltà tecniche, ma richiede un minimo di allenamento.

Per partecipare non ci sono limiti di età e per i minori di 18 anni l’iscrizione deve essere compilata e firmata da un genitore.

L’escursione sarà accompagnata da esperti dell’A.S.D. Veddasca Bike Experience e del gruppo MTB del CAI di Luino.

A tutti i partecipanti sarà offerto uno sfizioso rinfresco.

Scheda tecnica dell’escursione

• Ritrovo: ore 8,30 a Maccagno con Pino e Veddasca, presso il parcheggio del

Civico Museo

• Partenza: ore 9,00

• Lunghezza percorso: circa km 25

• Dislivello: m 800

• Tempo medio previsto: 3 ore escluse le soste

• È obbligatorio l’uso del casco

• Quota iscrizione: gratuita

• Non è prevista copertura assicurativa individuale: ogni partecipante è responsabile della propria incolumità.

• Pre-iscrizione obbligatoria scaricando il modulo dal sito o ritirandolo presso gli uffici della Pro Loco.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid19.

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio Pro Loco Maccagno allo 0332 562 009, dal

martedì al sabato, 9.30-12.30 / 15.00-18.00.