Manca personale, l’ospedale di Somma chiude il centro trasfusionale

Dopo la chirurgia oculistica, l’ospedale di Somma Lombardia perde anche il Centro Trasfusionale ma solo temporaneamente.

Lo annuncia la sezione locale dell’Avis che, in un post su Facebook, spiega che la decisione è stata presa dalla direzione dell’Asst Valle Olona per “ mancanza di risorse umane del reparto ospedaliero”

Anche in questo caso, tutta l’ attività trasfusionale viene spostata al Sant’Antonio di Gallarate.

La decisione era nell’aria e da tempo i vertici dell’associazione avevano segnalato le difficoltà alla Direzione di ASST Valle Olona «A seguito dei numerosi incontri anche la Direzione Generale e Sanitaria ospedaliera, si sta impegnando per raggiungere presto ad una soluzione che possa permettere la riapertura del Centro Trasfusionale di Somma, adeguato e ristrutturato da noi negli scorsi anni.

A tali richieste di sono aggiunte anche quelle dei Sindaci del territorio che a gran voce hanno fatto presente l’importanza per tutto il territorio (e soprattutto per i donatori) del ruolo di Avis Somma e del Trasfusionale nel nostro ospedale.

Vogliamo pubblicamente ringraziare Stefano Bellaria (Città di Somma Lombardo), Fabio Montagnoli (Comune di Arsago Seprio), Dimitri Cassani (Comune di Casorate Sempione – Varese), Claudio Ventimiglia (Comune di Golasecca) e Maurizio Leorato (Comune di Vergiate).

Alle loro voci si è unito anche Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia che proprio ieri ha voluto farci visita per conoscere la nostra realtà.

Vogliamo assicurare tutti i donatori che .. Noi non molliamo! e monitoreremo la situazione per raggiungere presto alla riapertura del trasfusionale a Somma!»