“Il Mistero della scuola incantata”, i “Me contro te” tornano al cinema

Dopo una breve presentazione al Giffoni Film Festival 2021, il 18 agosto, arriva in tutte le sale del circuito The Space Cinema, il film del regista Gianluca Leuzzi, “Il Mistero della scuola incantata” che vede protagonisti i “Me contro Te”, il famoso duo di Youtuber ventenni, formato da Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalico).

Una nuova “magica” avventura al cinema per Luì e Sofì, con tante sorprese e divertimento per i piccoli fan e le loro famiglie. La storia che vede protagonisti i due giovani youtuber, è ambientata in una scuola che sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì (Me contro Te) sono gli ospiti d’eccezione della festa di inaugurazione, ad attenderli il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i “Me contro Te”, dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell’amicizia.

Sul sito di The Space Cinema è disponibile la scheda dettagliata del film , “Il Mistero della scuola incantata”