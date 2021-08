Notte di temporali, allerta arancione della Protezione Civile

Una vasta depressione centrata sulla Gran Bretagna convoglia correnti via via più umide ed instabili da Sudovest sulla Lombardia con instabilità tra sabato 7 agosto e domenica 8. Secondo le previsioni del Centro Funzionale del Monitoraggio dei Rischi Naturali in Lombardia la perturbazione sarà “più accentuata tra la serata odierna e il mattino di domenica 8, in seguito l’arrivo di aria più secca in quota determinerà una decisa attenuazione dell’instabilità”.

Per questo i modelli mostrano “dal pomeriggio odierno 07/08, instabilità via via più marcata con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi via via più probabili dalla serata e specie sui settori occidentali. Sulla pianura la probabilità di temporali è generalmente bassa o molto bassa, un pò più elevata sui settori dell’alta pianura. I rovesci e temporali, anche di forte intensità, saranno probabili fino al primo mattino di domenica. Gli accumuli attesi fino a domenica, assai disomogenei a causa del carattere prevalentemente convettivo delle precipitazioni, risulteranno maggiori sui settori di Nordovest con cumulate localmente superiori a 60-90 mm“.

Per domenica, invece, la previsione è “fino al primo mattino rovesci e temporali sparsi anche di forte intensità su Alpi e Prealpi in generale attenuazione da metà mattina, in seguito la probabilità di precipitazioni sarà in deciso calo seppur non sono da escludere la formazione di nuovi locali rovesci o temporali isolati su Alpi e Prealpi”.

Proprio per questi motivi la Protezione Civile ha diffuso un bollettino di rischio arancione per il Varesotto. In particolare per l’area delle Prealpi e dei laghi si prevede un rischio moderato a partire dalle 20 di sabato sera e fino alle 10 di domenica mattina per i temporali forti e fino alle 12 per dissesto idrogeologico. Nell’area del basso Varesotto non sono previste allerte.