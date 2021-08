Riapre la piattaforma ecologica di Maccagno

Mercoledì 11 agosto 2021 riapre regolarmente al pubblico la piattaforma ecologica di Via Arturo Reschigna.

La stessa riprenderà gli orari abituali (Lunedi – Mercoledì – Sabato, con orario 9 -12 e 14 -17.30) dopo una lunghissima chiusura, iniziata con la frana che interessò la zona quella lontana domenica del 31 gennaio scorso.

A causa del fondo stradale dissestato, si raccomanda di passare sulla Via Reschigna a velocità ridotta, come da segnaletica in loco. Contestualmente, é fatto assoluto divieto di utilizzare il deposito temporaneo per la frazione verde di Via Acquadolce, messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale esclusivamente per sopperire a quella lunga chiusura.

Una notizia importante per i cittadini di Maccagno che altrimenti avrebbero dovuto continuare a conferire altrove.

«Devo ringraziare gli uomini di Econord per avermi dato una grossa mano per la riapertura, sono stati bravissimi», ha spiegato il sindaco Fabio Passera. «La frana è costata in tutto 385mila Euro, dei quali 315 finanziati da Regione Lombardia e il resto a nostro carico», ha concluso il sindaco.