Ripartono gli eventi del giovedì sera in centro a Busto Arsizio

Il Comitato Commercianti Centro Cittadino riparte con i giovedì sera dal 26 agosto. Per la prima serata dopo la breve pausa di agosto, sono previsti i primi eventi: in piazza Vittorio Emanuele il PIME proporrà un evento ricco di giochi per bambini e adulti, musica dal vivo e una esibizione di danza etnica.

Ogni anno presso la sede del PIME si svolge un campo estivo per ragazzi di tutte le età, un momento speciale che unisce condivisione, divertimento e servizio. La serata di giovedì sarà proprio un modo per raccontare alla città questa bellissima esperienza.

In piazza san Giovanni Radio Busto Live proporrà la diretta della propria trasmissione serale, coinvolgendo i presenti per un live ad alto contenuto di ritmo. Nelle vie Cavour, Milano e Cavallotti ci saranno musicisti di strada, per accompagnare passeggio e compere con un’atmosfera più soft. In via Milano sarà presente anche uno stand di un’azienda che offre un innovativo sistema di depurazione dell’acqua.

Il 2 e il 9 settembre in via cardinal Tosi ci sarà la presenza di biciclette speciali: tandem, cargo bike, rimorchi, e la presentazione di un video speciale ed esclusivo, realizzato dal Comitato Commercianti in collaborazione con l’ASSB, che avrà come protagonisti il Tarlisu e Arianna Castiglioni, la nuotatrice e campionessa bustocca.

La scuola di danza Areté proporrà ancora le sue prove di musical, per raccontarci come si costruisce uno spettacolo, e i musicisti di strada suoneranno in diverse zone del centro città. Prove in piazza con la banda della Pro Busto, durante le quali si potrà assistere alla preparazione di un brano musicale per un concerto.

Radio Busto Live continuerà le dirette del giovedì sera, con musica e ritmo per tutti. Divertimenti e relax per chi deciderà di fare shopping serale, o anche solo di fare una passeggiata in centro città, il tutto in rispetto delle normative anti covid. Blu Rigenera riproporrà la propria presenza sempre in via Milano.

Il 9 settembre presso la libreria Ubik di via Milano sarà presente lo Youtuber Gordon, che sarà a

disposizione dei suoi followers per la firma delle copie del suo nuovo libro. Per questo evento è obbligatoria la prenotazione. Durante gli eventi si potrà fare una donazione in favore di Aias Onlus Annibale Tosi, l’associazione che da sempre a Busto Arsizio di occupa di bambini disabili e delle loro famiglie.