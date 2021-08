Torna Cortisonici in versione estiva e compie 18 anni

Torna Cortisonici Film Festival, per il secondo anno sarà in versione estiva, nello spazio della tensostruttura ai Giardini Estensi dal 25 al 28 agosto.

«Per la seconda volta presentiamo un’edizione agostana di Cortisonici – spiega Massimo Lazzaroni, direttore organizzativo del festival – Grazie a Filmstudio 90, che come l’anno scorso ci ospita alla Tensostruttura e al patrocinio del Comune di Varese. Con questa siamo all’edizione 18: si può dire che siamo diventati adulti».

Il festival «Di fatto è già iniziato a maggio, con Cortisonici Ragazzi, e si conclude a fine agosto, con le giornate del concorso internazionale, dal 25 al 28. L’ingresso è ancora contingentato e, abbiamo appena scoperto, verrà richiesto il green pass – continua Lazzaroni – ma siamo felici di farlo anche quest’anno in presenza, e di essere stati uno dei pochissimi festiva di non aver mai smesso di farlo».

A contrassegnare l’edizione 2021, la collaborazione con altri festival importanti nel panorama italiano. A partire dalla giuria chiamata a valutare i lavori in gara, composta da Alessia Gasparella, Massimiliano Supporta e Matteo Pennacchia, membri del TOHorror Fantastic Film Fest. «Una collaborazione iniziata con Cortisonici 2019 quando il focus fu sul cinema horror contemporaneo e che ora si consolida, riportando a Varese lo staff di uno dei più longevi festival italiani dedicati al cinema horror e fantastico – spiega Tatiana Tascione, membro dell’organizzazione e referente per la sezione Cortisonici Ragazzi – Quello che intendiamo fare in questi ultimi anni, è proprio consolidare la collaborazione con gli altri festival: quest’anno è con il Trieste Science+Fiction Festival, che abbiamo potuto seguire on line e ci è piaciuto moltissimo».

La serata d’apertura è infatti mercoledì 25 agosto alle 21, con “Back to FantaNight”, il Focus sul nuovo cinema fantastico, in collaborazione proprio con il Trieste Science+Fiction Festival, punto di riferimento in Italia per questo genere cinematografico.

Durante la serata saranno proiettati Laspsis (2020, 104’, USA), lungometraggio di Noah Hutton, e Blood Machine (2019, 50’, Francia), medio metraggio dei due registi francesi Raphael Hernandez e Savitri Joly-Gonfard, riuniti sotto lo pseudonimo di Seth Ickerman. Entrambi i film, mai distribuiti in Italia, portano due sguardi nuovi e molto diversi all’interno di un genere dai contorni non sempre definiti e, per sua stessa natura, portato a spingersi “là dove nessuno è mai giunto prima”. A condurre il pubblico in questo viaggio ci saranno Massimiliano Maltoni e Luca Luisa, tra i fautori del festival triestino.

Anche il trailer di Cortisonici 2021 è in linea con il focus: si tratta di un corto d’animazione realizzato dal graphic e motion designer Gabriele Calvi, che ha ambientato il suo lavoro ai Giardini Estensi in un’inedita versione fantastica.

Giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28, a partire dalle 21, ci saranno le tre serate del concorso internazionale, con la proiezione dei venticinque corti in gara, provenienti da 14 paesi e selezionati tra più di 3.500 lavori.

«Quest’anno ci sono piaciuti in particolare corti di cinema italiano ed europeo, e forse anche per questo ci hanno confermato la loro presenta tanti registi: In questo modo cortisonici torna alla dimensione di festival come ce ne ricordavamo, anche se in versione un po’ piu compressa – spiega il direttore organizzativo di Cortisonici – I lavori, sono stati piu di 3500 e tra loro, abbiamo scartato molti film sul tema covid fin troppo introspettivi. Ne abbiamo scelto solo uno, ma molto rappresentativo. In generale noi amiamo ridere al cinema, quindi la scelta sarà, come nostra abitudine, divertente. Certamente però, nei corti selezionati, il tema della sospensione e dell’incertezza sul futuro compare: come in un cortometraggio francese dove due filosofi su di un ponte ragionano sul fatto che è inopportuno buttarsi di sotto, in maniera davvero ironica».

Venerdì sera, per i nottambuli, a partire dalle 23 ci sarà anche la sempre attesa sezione Inferno, con le visioni più difettose, scorrette ed estreme. Mentre sabato 28, dopo la proiezione dei corti in gara, ci saranno le premiazioni per assegnare il Premio della giuria, il Premio del pubblico e il Premio Ronzinanti.

«Cortisonici è diventato maggiorenne – dichiara il sindaco Davide Galimberti – è un festival radicato nella città, un punto di riferimento per la cultura varesina. Per questo motivo è una di quelle realtà sui cui l’amministrazione ha deciso di investire, con una formula che abbiamo trovato per sostenere le manifestazioni strutturate, in modo da poter garantire continuità nel tempo. Un sostegno che si rivelato importante soprattutto in questa fase di difficoltà: sperando dall’anno prossimo di rivederlo nei tempi e noi modi “normali”».

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito www.cortisonici.org. E’ possibile prenotare i posti a partire dal 1 agosto. Il numero dei posti è limitato, in base alle normative di sicurezza.

Aspettando Cortisonici, in collaborazione con Filmstudio90, martedì 24 agosto verrà INOLTRE proiettato Manibules – Due uomini e una mosca (Francia, 2020, 77 minuti). Ingresso 6,50 euro, ridotto 5 euro. Per i soci Filmstudio 90 under25 ingresso 3 euro.

IL PROGRAMMA DI CORTISONICI

Mercoledì 25 agosto

Back to FantaNight – Focus sul nuovo cinema fantastico

In collaborazione con il Trieste Science+Fiction Festival

Ore 21.00

Lapsis di Noah Hutton – USA, 2020, durata 104 minuti

Presentazione a cura di Massimiliano Maltoni e Luca Luisa – Trieste Science+Fiction Festival

A seguire

Blood Machines di Seth Ickerman – France, 2019, durata 50 minuti

Giovedì 26 agosto

Concorso Internazionale Cortometraggi – 1° somministrazione

Ore 21

Venerdì 27 agosto

Concorso Internazionale Cortometraggi – 2° somministrazione

Ore 21

Inferno

Proiezioni difettose, scorrette, estreme

Dalle ore 23.00

Sabato 28 agosto

Concorso Internazionale Cortometraggi – 3° somministrazione

Ore 21

A seguire

Premiazioni

I CORTOMETRAGGI IN CONCORSO

Anomalie- Jean Francois Celli, FRANCIA, 11’

Caution- Olivier Chateau, FRANCIA, 8’

Cop- Roman Sinitsyn, RUSSIA, 6’

David-Zachary Woods, USA, 12’

Descend-Sofia Priftis, SVEZIA, 5’

Dry sea- Bart Bossaert, Yves Bex, BELGIO, 11’

Eggshell- Ryan William Harris, IRLANDA, 14’

“Er còllera mòribbus”- Matteo De Laurentiis, Katia Franco, ITALIA, 8’

Finis terrae- Tommaso Frangini, ITALIA-USA, 15’

Good thanks, you? Molly Manning Walker, GB, 13’

Hase-Dan Floresco, Lisa Flachmeyer, GERMANIA, 4’

I’m afraid to forget your face- Sameh Alaa, EGITTO, 15’

La tecnica-Clemente De Muro, Davide Mardegan, ITALIA, 10’

Last day- Szu-Wei Chen, USA, 11’

May I have this seat?- Tabish Habib, PAKISTAN, 10’

Particules fines- Gregory Robin, FRANCIA, 8’

Slow-Giovanni Boscolo, Daniele Nozzi, ITALIA, 11’

Survivers- Carlos Gómez Trigo, SPAGNA, 7’

The Handyman- Nicholas Clifford, AUSTRALIA, 15’

The recycling man- Carlo Ballauri, ITALIA, 13’

The rehearsal- Kevin Biele, GERMANIA, 12’

Verdiana- Elena Beatrice, Daniele Lince, ITALIA, 10’

Verdict 30.001: the cookies- Samuel Häkkinen, Henna Välkky, FINLANDIA, 9’

Walk with kings- Guillaume Senez, BELGIO, 14’

Your monster- Caroline Lindy, USA, 15’

Tutte le informazioni sono sul sito sul www.cortisonici.org