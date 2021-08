Ubriaco spintona i carabinieri in pieno centro a Varese: arrestato

Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver molestato i passanti e spintonato i carabinieri.

È successo a Varese nel pomeriggio di martedì 3 agosto.

I militari nel corso di un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Aldo Moro, presso la sede della BPER Banca, dove hanno proceduto al controllo di un uomo di 37enne senza fissa dimora che in evidente stato di ebbrezza stava dando fastidio ai passanti, minacciandoli con una spranga in ferro che si era procurato da un ponteggio poco distante.

Alla vista dei militari, l’uomo ha opposto resistenza spintonando il personale operante al fine di eludere il controllo di polizia, venendo pertanto bloccato e tratto in arresto.

L’uomo ha passato la notte ai Miogni; mercoledì mattina l’arresto è stato convalidato ed e stata applicata la misura del divieto di dimora nel comune di Varese