Vandali contro la statua dell’Avis a Saronno

Un atto vandalico contro uno dei simboli della città.

Nella mattinata di domenica 29 agosto i volontari dell’Avis, l’associazione che si occupa di raccogliere sangue dai donatori di tutta Italia, hanno trovato la statua che campeggia in una delle piazze centrali di Saronno, Piazza Volontari Del Sangue, in pieno centro, danneggiata da ignoti.

Risveglio amaro questa mattina… a noi di AVIS spiace molto, ma spiace ancor di più pensando che quel monumento ricorda il gesto quotidiano e gratuito, di estrema solidarietà verso la collettività, che tanti donatori compiono nel nascondimento. Non hanno fatto un dispetto a noi, ma hanno disprezzato questo gesto altruista e in ultima istanza non dimostrano pietà per i tanti malati che ogni giorno ricevono queste gocce di vita.

Questo il messaggio postato sui social dell’associazione, che racchiude tutta la delusione e lo sconcerto per un gesto che non ha senso, se non quello della stupidità umana.