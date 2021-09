Alla scoperta dei Beatles tra arte e musica a Comabbio

Un viaggio tra arte e musica alla scoperta dei Beatles. A Comabbio l’associazione culturale “Il borgo di Lucio Fontana” organizza una mostra dedicata ai “Fab Four” in casa Lucio Fontana (via Lucio Fontana 450) a cura di Marco Tamborini, storico e conoscitore d’arte ma anche grande estimatore della musica pop. L’inaugurazione avverrà il 18 settembre alle 17.30, la mostra proseguirà fino al 26 settembre con il seguente orario: sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30. La prenotazione è gradita via mail a questo indirizzo info@ilborgodiluciofontana.it.

Attraverso un itinerario artistico-musicale tra Liverpool, Londra e New York si scopriranno i rapporti tra la musica dei Beatles e l’arte espressiva degli anni Sessanta. John Lennon (1940-1980), Paul McCartney (1942), George Harrison (1943-2001), Ringo Starr (1940) hanno rivoluzionato negli anni Sessanta i moduli della musica popolare e sono stati loro stessi con le loro canzoni la testimonianza viva e diretta dei fermenti e dell’evoluzione della società giovanile di quei tempi. Questa nuova musicalità si è mossa in concomitanza e in stretto legame con le espressioni artistiche visive dell’epoca, grazie alle frequentazioni e ai vincoli di amicizia che i Beatles coltivarono con alcuni protagonisti della Pop Art inglese e statunitense.

A corroborare queste ormai storiche “connections” aiuterà l’intervento musicale dei The Beetools, che riproporranno i migliori pezzi dei Beatles durante l’inaugurazione e alla chiusura della mostra. L’esecuzione di alcuni dei classici di Lennon e McCartney metterà in evidenza come le loro canzoni spesso erano equiparabili a “opere d’arte visiva”, nelle quali note e ritmi musicali potevano diventare colori, segni e immagini di un quadro o di una installazione della Pop Art.