Arconate, 61enne investito in monopattino: l’uomo è in prognosi riservata

Il 61enne in monopattino investito da un’auto ad Arconate è in prognosi riservata. L’uomo, rimasto coinvolto in un incidente accaduto ieri, giovedì 9 settembre, è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale di Legnano e le sue condizioni oggi risultano ancora gravi.

L’ episodio accaduto sul territorio arconatese porta ancora l’attenzione sull’utilizzo di questi mezzi particolarmente apprezzati per spostarsi in città. Pochi giorni fa, infatti, la giunta di Regione Lombardia, visti i numerosi incidenti registrati in poco tempo, ha approvato la proposta di legge da presentare al Parlamento per la modifica di alcune disposizioni riguardanti l’uso del monopattino elettrico. L’obiettivo è quello di abbassare il numero dell’incidentalità e favorire la sicurezza. La proposta tra le altre cose prevede l’obbligo generalizzato di stipulazione della polizza assicurativa, introduce l’obbligo di utilizzo del mezzo solo ai maggiorenni.