Arrivano i profughi afghani: “Orgogliosi che Cardano sia esempio di ospitalità”

Come “Cardano è” non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per l’arrivo a Cardano di una famiglia afghana.

Solo venerdì scorso abbiamo avuto modo di parlare col Sindaco sulla possibilità di ospitare a Cardano dei profughi afghani, e senza sapere delle iniziative già in atto a livello provinciale, avevamo suggerito a Colombo di coinvolgere le associazioni cardanesi ma soprattutto 4Exodus per verificare insieme chi potesse farsi avanti nell’ospitalità.

Siamo veramente orgogliosi e onorati del fatto che Cardano diventi ancora una volta esempio di ospitalità e dobbiamo dare atto che la risposta alla stampa Colombo ha rivelato il suo apprezzabile atteggiamento accogliente davanti all’emergenza umanitaria afghana, distanziandosi così da chi tra i suoi sostenitori ed elettori gridano al “pericolo invasione”.

Adesso Cardano e la sua amministrazione diano prova anche di saper creare un’accoglienza che sia al tempo stesso rispettosa e inclusiva. Che questa famiglia sia la benvenuta.

Paola Torno per ”Cardano è” 16/09/21