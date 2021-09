Astuti: “I computer di Aler ancora bloccati, la Regione spieghi cosa sta succedendo”

La Regione faccia chiarezza sul blocco del sistema informatico di Aler Varese, Como, Monza e Brianza e Busto Arsizio. A chiederlo, con un interrogazione depositata oggi, mercoledì 23 settembre, è il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, a seguito della segnalazione da parte degli organi di stampa del blocco del sistema dal 9 settembre, ad oggi non ancora risolto, blocco che ha impedito agli operatori degli sportelli di erogare i servizi agli utenti e questo proprio mentre sono in corso diverse procedure di avviso pubblico per l’assegnazione di alloggi e gli utenti devono poter dialogare con l’amministrazione.

Ancora oggi gli operatori possono intervenire solo con i sistemi previsti in caso di urgenza e di reperibilità. “La natura del problema tecnico- sottolinea Astuti- secondo alcune voci raccolte, sarebbe stata originata da un attacco informatico e la soluzione affidata a un’azienda esterna specializzata. Chiediamo alla Regione di spiegare quale era la natura del problema, quali conseguenze abbia comportato per l’utenza e cosa abbia fatto Aler per risolverlo. Vogliamo, inoltre, sapere quali iniziative intende avviare Aler per evitare il ripetersi dei problemi al sistema informatico e se intende cautelarsi contro eventuali attacchi che, oltretutto, potrebbero mettere a rischio i dati sensibili dell’Azienda e di molti cittadini”.