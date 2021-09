Cervo investito a Vedano Olona, traffico in tilt

Un cervo di grosse dimensioni è stato investito nella serata di giovedì 23 settembre a Vedano Olona. (foto Giovanni Palma)

È successo lungo la Varesina, nel tratto che sale dalla rotonda verso Vedano e Castiglione Olona.

Secondo le prime informazioni per l’animale non c’è stato nulla da fare. Lunghe code si sono segnalate in entrambe le direzioni. Non si segnalano automobilisti feriti.

Un incidente che fa seguito di qualche giorno ad un altro simile avvenuto sulla circonvallazione tra Arcisate e Bisuschio