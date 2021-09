Una ciclista di 20anni è stata investita su corso Sempione a Gallarate

È intervenuto il personale sanitario della croce rossa di Gallarate con un’ambulanza per soccorrere una ventenne investita da un’auto mentre stava percorrendo in bicicletta il tratto di strada tra via Carlo Noè e corso Sempione a Gallarate.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di mercoledì 15 settembre e la giovane è stata soccorsa in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Gallarate.