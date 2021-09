Dalle Maldive a Sharm El Sheikh, ripartono i viaggi verso le mete esotiche “Covid free”

Tornano i viaggi a lungo raggio verso le mete turistiche extra Ue. L’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dato il via libera, in via sperimentale, ai viaggi lungo i “corridoi turistici Covid Free” che contemplano alcune delle mete esotiche più conosciute: Aruba, Mauritius, Seychelles, Maldive, Repubblica Dominicana, Sharm El Sheikh e Marsa Alam.

Le vacanze in queste località saranno possibili per i viaggiatori muniti di green pass che dovranno sottoporsi ad una serie di tamponi – antigenici o molecolari – per verificare le condizioni di salute. Non sarà necessaria però la quarantena al rientro in Italia.

Per questa tipologia di viaggi l’ordinanza prevede anche l’obbligo di garantire la «permanenza presso strutture ricettive selezionate secondo specifiche misure di sicurezza sanitaria idonee a garantire – si legge nella circolare – che i servizi fruiti siano resi nel rispetto delle norme e cautele per la prevenzione dal rischio di contagio».