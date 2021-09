Domenica la Sp69 a Laveno Mombello torna pedonale

Dopo le sperimentazioni del mese di luglio e agosto, l’amministrazione comunale di Laveno Mombello domenica 12 settembre ripropone l’appuntamento con la trasformazione temporanea della SP69 in strada in ciclopedonale nel tratto tra Laveno e Cerro.

L’iniziativa è stata concordata con Provincia di Varese e prevede la chiusura del tratto di provinciale da Laveno (area Gaggetto dopo via Acquanera) sino a Cerro (all’incrocio con via Sul Monte) dalle ore 8.00 alle ore 21.00. Un ulteriore appuntamento a chiusura della sperimentazione è previsto per domenica 3 ottobre.

Sul tratto di strada trasformato in ciclopedonale avranno diritto di transito esclusivamente i veicoli a motore dei mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine, i mezzi del trasporto pubblico locale, i possessori delle abitazioni presenti lungo la strada, gli avventori dell’Hotel ristorante “Il Porticciolo” nonché le persone eventualmente autorizzate dal Comune.

La direzione di marcia consentita per questi veicoli è esclusivamente quella da Laveno a Cerro. I varchi di accesso della SP69 (a Laveno come a Cerro) saranno limitati da barriere e presidiati per l’intera durata dell’iniziativa. Per garantire la viabilità alternativa verrà disposto il transito a senso unico da Cerro a Laveno attraverso via Sul Monte sino all’incrocio con via al Roccolo, mentre per chi da Laveno deve andare a Cerro la percorrenza sarà attraverso via Buonarroti, dove nel tratto finale è previsto il senso unico per garantire l’immissione nella SP69.

Come avvenuto per le precedenti giornate di trasformazione della SP69 in ciclopedonale nel tratto Laveno-Cerro, sono stati organizzati una serie di eventi e di lezioni gratuite ai quali è possibile partecipare solo previa prenotazione, al seguente link.

Lezioni di Nordic Walking tenute da istruttori della Scuola Walking Trail Italia (www.scuolawalkingtrail.it). Percorso di 2 ore circa (Laveno-Cerro-Laveno), con partenza alle 9.00 o alle 16.30. Il Comune mette a disposizione i bastoncini per un numero massimo di 12 persone. È comunque possibile partecipare con i propri bastoncini senza obbligo di prenotazione.

Lezione di Yoga a cura di Cinzia Benedini alle ore 10.30 a Cerro, presso la rotonda del Molo Sironi. I partecipanti sono invitati a portare con sé tappetino e cuscino. Il corso sarà confermato con un minimo di 6 e un massimo di 12 partecipanti.

Lezione di pittura ad acquerello, a cura di Sarah Dalla Costa, ore 18.30, alla Rotonda Molo Sironi, Lungolago Perabò di Cerro. I materiali per il corso sono forniti in dotazione. La partecipazione è a offerta libera, a copertura del costo dei materiali.

A completare la ricca proposta, altri tre eventi.

“Cammino dei Monti e dei Laghi”, iniziativa giunta alla sua ottava edizione, organizzata dal Comune di Leggiuno e dall’associazione Storico-Culturale Lezedunum, con il patrocinio del Comune di Laveno Mombello.

Due i percorsi proposti: l’anello “Il Monte” di circa 12 chilometri e l’anello “Il Lago” di circa 9 chilometri.

Stagione concertistica “Antichi Organi, Patrimonio d’Europa” fa tappa a Laveno Mombello alla Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, alle ore 16.30 con l’esibizione di Giancarlo Parodi.

Esibizione musicale dei “The Beetools” alle 18.30 sul Lungolago Perabò a Cerro. Presso l’area Gaggetto, continua l’attività sportiva con l’asd Volley Scag che organizza a partire dalle ore 10.30 un Open Day per il settore maschile e femminile dedicato a chi vuole avvicinarsi al mondo della pallavolo. Dalle ore 16.00 prenderà invece il via un corso di Beach Volley. Sempre nell’area dei campi in sabbia, sarà ultimata la possa del nuovo playground di basket che consentirà agli appassionati di accedere liberamente.