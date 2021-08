La Sp69 chiusa alle auto da Cerro a Laveno, si replica

La conferma arriverà dopo Ferragosto, ma è certo che l’amministrazione comunale sta pensando di replicare la chiusura della Sp69 al traffico, nel tratto che collega il centro di Laveno a Cerro. L’idea è quella di rendere pedonale la strada per altri tre fine settimana, ma solo di domenica e la prima potrebbe essere quella del 29 agosto.

Questo permetterebbe un’organizzazione più agevole e un minore carico di ore per le forze dell’ordine, la protezione civile e i volontari impegnati nel presidio della strada e in altri ruoli richiesti per un evento di questo tipo. Un problema che era stato evidenziato da subito dall’amministrazione comunale che ha scelto di replicare l’esperienza ma chiudendo la strada un solo giorno, al posto di due e mezzo (da sabato mattina a lunedì mattina presto).

Intanto, qualche critica arriva dalla minoranza. La lista Il Domani inizia oggi, ha pubblicato sulla pagina Facebook un video con la canzone di Pinocchio e la scritta: “Molto rumore per nulla! E così dopo tante promesse, pubblicità ,interviste su media locali e nazionali, foto con Sottosegretari e vari politici Provinciali e Regionali scopriamo che la ciclo-pedonale Laveno-Cerro ci sarà solo per altre tre date, cosa hanno da dire i “guardiani della rivoluzione”.

Fabio Bardelli, assessore all’Urbanistica spiega: «Abbiamo sempre detto che il primo fine settimana di chiusura era una sperimentazione. Abbiamo preso tutti gli accorgimenti del caso, ma visto la partecipazione dei cittadini riteniamo sia comunque una manifestazione da replicare».