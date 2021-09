Due appuntamenti per il week end con il Cai di Luino

Il CAI di Luino propone due appuntamenti per il week-end. Giovedì 9 settembre una passeggiata sulle montagne di casa con un percorso adatto ad ogni scarpa con meta il rifugio Bois, e per allietare l’incontro un aperitivo al rifugio prima del rientro. Mentre domenica 12 settembre viene riproposta un’escursione in Val Leventina tra laghetti alpestri e flora di montagna con due itinerari distinti per assaporare i valori del camminare in montagna (immagine di repertorio).

Programma per giovedì 9:

Descrizione itinerario: si percorre una strada forestale itinerario n.175 che inizia nei pressi del monastero dei Monaci Benedettini in località Pragaletto 945m per arrivare al rifugio Bois 962m tra boschi di faggio e antichi alpeggi. Rientro per lo stesso itinerario.

Itinerario auto Luino – Dumenza – loc Pragaletto

Tempo ore 2.15 – dislivello 154m – difficoltà E

Appuntamento inizio strada forestale alle 9.15 partenza escursione 9.30 e rientro verso le 13

Accompagnatori Terio 3392892405- Gianni 3387768131

Per iscriversi: lo svolgimento della escursione dovrà seguire le regole del DPCM e del CAI quali il green-pass, il numero massimo di partecipanti concesso, il distanziamento previsto nella marcia e durante le soste. Le richieste di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it entro mercoledì 8 settembre alle ore 18 la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione –– In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione inviare un WhatsApp ad un recapito degli accompagnatori. In caso di meteo avverso escursione annullata

Programma per domenica 12:

1° itinerario – Giof (1464 m) – Alpe Nuova (1502 m) – Alpe di Ravina (1775 m) – Zemolasco ( 1809m) – Passo (2003m )Rifugio Garzonera (1980 m) – (1798 m) – Pian Taiöi (1668 m) – Giof (1464 m)

Tempo h 4.30 – Dislivello 656m – Difficoltà E – Km 10.6

Accompagnatori Gianluigi 3356192247 – Terio 3392892405 – Patrizia

2° itinerario Giof (1464 m) – Alpe Nuova (1502 m) – Alpe di Ravina (1775 m) – Lago di Ravina (1885 m) – (1990 m) – Passo Sassello (2336 m) – Lago di Prato (2055 m) – Lago della Valletta (1976 m) – Rifugio Garzonera (1980 m) – (1798 m) – Pian Taiöi (1668 m) – Giof (1464 m)

Tempo h6.00 – Dislivello 1236m – Difficoltà E-EE – Km 14.4

Accompagnatoro Enrico 3280676742 – Gianni 3387768131

Appuntamento posteggio piscina di Luino h7.00 partenza h 7.10

Itinerario Stradale Luino – Ponte Tresa – autostrada per Airolo uscita Quinto – Serve bollino autostrada

Abbigliamento e calzature adeguate per la stagione/ Pranzo al sacco – Documento valido per espatrio

Escursione gratuita con condivisioni spese auto. Al momento della iscrizione specificare l’itinerario scelto.

Per iscriversi: lo svolgimento della escursione dovrà seguire le regole del DPCM e del CAI quali, green-pass, il numero massimo di partecipanti concesso, il distanziamento previsto nella marcia e durante le soste. Le richieste di iscrizione alla escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 6 settembre ore 9 a venerdì 10 settembre ore 18 la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione – In caso di rinuncia della partecipazione entro il sabato avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure alla domenica mattina mandare un Whatsapp ad un recapito degli accompagnatori.