Dumenza investe su territorio, sicurezza e comunità: oltre un milione e mezzo di interventi

Il Comune di Dumenza prosegue nel proprio percorso di tutela, valorizzazione e messa in sicurezza del territorio, attraverso un piano di interventi che supera complessivamente il milione e mezzo di euro.

Un risultato significativo, reso possibile da un’attenta programmazione amministrativa e da una positiva collaborazione istituzionale con Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comunità Montana, e programmi Interreg, tra cui il progetto LASCTI-VA, che ha consentito di intercettare risorse fondamentali per opere strategiche a beneficio dell’intera comunità.

Il territorio del Comune di Dumenza si estende per oltre 19 chilometri quadrati ed è costituito in larga parte da aree boschive. Una caratteristica che rappresenta un patrimonio ambientale di grande valore, ma che richiede anche un impegno costante in termini di prevenzione, cura e gestione. Negli ultimi anni, l’intensificarsi degli eventi meteorologici estremi ha reso ancora più evidente la necessità di intervenire sulla regimazione delle acque, sulla manutenzione delle aree verdi e sulla prevenzione del dissesto idrogeologico. A ciò si aggiunge il tema, particolarmente sentito, del rischio incendi boschivi, che impone azioni concrete e programmate.

In questa prospettiva si inseriscono gli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale, considerata strategica per garantire l’accesso ai boschi, facilitare eventuali operazioni di emergenza e creare percorsi utili anche in funzione di prevenzione antincendio. Dopo la realizzazione dei tracciati da Pradecolo verso l’Alpe Fontana e l’Alpe Dumenza, già percorribili dai mezzi autorizzati e dai veicoli di soccorso, il Comune ha ottenuto nuovi finanziamenti per due ulteriori opere: la strada che dalla località Cappella dei Morti conduce alla località Fraccia e quella che dalla strada comunale per Pradecolo raggiunge il rifugio comunale dell’Alpe Bovis.

Si tratta di interventi di particolare importanza perché consentiranno di migliorare l’accessibilità ad aree boschive e marginali, rafforzando la capacità di intervento in caso di incendi, eventi meteorologici intensi o necessità di ripristino ambientale. La strada verso la località Fraccia, in particolare, assume rilievo anche per la sua vicinanza ad aree sensibili e per il ruolo che potrà svolgere come infrastruttura di servizio e presidio territoriale.

Accanto alla viabilità forestale, il Comune ha ottenuto un finanziamento anche per il rifugio comunale dell’Alpe Bovis, dove è prevista l’installazione di pannelli solari.

L’obiettivo è rendere la struttura autonoma dal punto di vista energetico, migliorandone la funzionalità e favorendo una gestione più sostenibile del patrimonio comunale in quota.

Un capitolo di grande rilievo riguarda la bonifica della località Fraccia, (intervento finanziato dalla Comunità Europea, tramite Regione Lombardia e Provincia di Varese) e il programma Interreg LASCTI-VA. L’opera permetterà di riqualificare un’area naturalistica e di eliminare potenziali rischi di inquinamento della falda freatica, con effetti positivi che superano i confini comunali. La falda interessa infatti non solo il territorio di Dumenza, ma, anche il Comune di Luino, che preleva acqua attraverso i pozzi nella piana di Palone, e i Comuni svizzeri limitrofi. Si tratta quindi di un progetto dal valore ambientale e transfrontaliero, che testimonia l’importanza della cooperazione tra istituzioni locali ed enti superiori.

La Provincia di Varese ha affidato al Comune un ruolo centrale nella conduzione dell’iter, e l’Amministrazione sta portando avanti la progettazione in stretta collaborazione con gli Uffici Provinciali. Anche in questo caso, il dialogo costante tra enti si conferma decisivo per trasformare le esigenze del territorio in interventi concreti.

Il programma degli investimenti comprende inoltre la manutenzione della viabilità ordinaria. Come ogni anno, sono previsti lavori di asfaltatura e manutenzione delle strade comunali, finanziati anche attraverso i “ristorni” dei frontalieri. Pur in un quadro di risorse in riduzione, l’Amministrazione ritiene prioritario garantire collegamenti sicuri e adeguati, in particolare per chi quotidianamente percorre le strade del territorio per motivi di lavoro.

Sono programmati anche interventi sugli edifici pubblici e sugli spazi dedicati ai più giovani. Tra questi figurano il rifacimento della pavimentazione e del rivestimento della palestra delle scuole, necessario per ragioni di sicurezza, funzionalità e adeguatezza dei materiali, e la messa a norma dei parchi gioco del Carà, di Due Cossani e della scuola materna, dove alcune attrezzature non risultano più pienamente conformi agli standard attuali.

Il Comune intende inoltre procedere con l’acquisizione di un terreno in località Croce Campagna, nei pressi dell’ex torcitura Valdumentina. L’area, già utilizzata come parcheggio in occasione degli eventi più partecipati, potrà rappresentare in futuro una risorsa strategica per nuove progettualità di interesse pubblico e per una migliore gestione degli spazi a servizio della cittadinanza. Prosegue anche l’impegno per il miglioramento dell’illuminazione pubblica, con l’installazione di quattro nuovi punti luce, tre a Due Cossani (Via Campagna e Via S. Pellico) e uno a Dumenza (Viale Rimembranze).

L’Amministrazione Comunale ha inoltre avviato la progettazione del museo nell’ex casa Pedrotti a Sassello, edificio storico che rappresenta già di per sé una testimonianza significativa della memoria e dell’identità locale.

Tra le opere in corso rientra la messa in sicurezza della strada che collega la frazione Vignone con la strada della Torretta. L’intervento, avviato con la canalizzazione delle acque meteoriche, è sostenuto da un finanziamento ottenuto insieme ai Comuni di Agra e Luino dalla Comunità Montana e risponde alla necessità di migliorare la sicurezza e la fruibilità dei collegamenti interni.

Il programma dei lavori prevede inoltre la sistemazione delle strutture cimiteriali, con particolare riferimento alla camera mortuaria, ai servizi igienici e al magazzino comunale, oggi bisognosi di un intervento di riqualificazione.

Accanto alle opere pubbliche, l’Amministrazione conferma un’attenzione particolare alla dimensione sociale. Pur a fronte di una prevista riduzione di oltre 100.000 euro dei ristorni dei frontalieri rispetto agli anni precedenti, il Comune intende accantonare risorse da destinare a eventuali misure di sostegno per famiglie e persone fragili.

L’aumento delle tariffe di luce e gas, aggravato anche dalle tensioni internazionali e da quanto sta avvenendo in Medio Oriente, rischia infatti di pesare in modo significativo sui bilanci domestici, in particolare sui nuclei più vulnerabili. Per questo l’Amministrazione vuole farsi trovare pronta, prevedendo strumenti di aiuto qualora se ne presenti la necessità.

Rimane consistente anche l’impegno nel settore sociale, con risorse importanti destinate ai minori in comunità, al sostegno di persone con disabilità e agli anziani

ricoverati. La spesa sociale rappresenta una voce rilevante del bilancio comunale – circa 350.000,00 euro – ma costituisce al tempo stesso una scelta di responsabilità e di vicinanza concreta alle situazioni più delicate.

Grande attenzione viene confermata anche per la scuola e il diritto allo studio. Il Comune sostiene annualmente i servizi scolastici, le attività educative, le maestre di sostegno, i pasti per le famiglie in difficoltà e quelli destinati agli insegnanti.

A ciò si aggiungono i nuovi appalti per la manutenzione, la pulizia delle strade, la cura del verde e la mensa scolastica, servizi essenziali per il buon funzionamento della vita quotidiana della comunità.

L’Amministrazione continuerà inoltre a promuovere nel limite del possibile, iniziative culturali, sociali e civiche rivolte alla cittadinanza. Gli appuntamenti legati al Natale, il battesimo civico e gli altri momenti di incontro rappresentano occasioni importanti per rafforzare il senso di appartenenza, valorizzare le tradizioni locali e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita del paese. Pur trattandosi spesso di iniziative contenute nei costi, il loro valore sociale e simbolico è particolarmente significativo.

“Il piano degli interventi che stiamo portando avanti – dichiara il Sindaco di Dumenza, Corrado Nazario Moro – nasce da una visione complessiva del territorio e dei bisogni della nostra comunità. Dumenza ha caratteristiche particolari: un’estensione ampia, molte aree boschive, frazioni, circa 50 Km di strade comunali e strutture che richiedono cura costante. Grazie alla collaborazione con Regione Lombardia , Provincia di Varese, Comunità Montana ed ai programmi Interreg, siamo riusciti a ottenere finanziamenti importanti per realizzare opere che da soli sarebbero state difficili da sostenere. È la dimostrazione che quando i Comuni lavorano in modo serio e costruiscono rapporti positivi con gli enti superiori, i risultati arrivano. Continueremo su questa strada, con attenzione alla sicurezza, all’ambiente, alla scuola, ai servizi e soprattutto alle persone più fragili, perché amministrare significa anche saper proteggere chi rischia di rimanere più esposto alle difficoltà del momento”.