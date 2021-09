A Gallarate arriva la drag queen La Wanda Gastrica

La nota drag queen La Wanda Gastrica condurrà un talk show spettacolare con divertimento, irriverenza ed ironia per conoscere meglio i candidati di Officina di cura urbana: l’appuntamento è per giovedì 16 settembre, ore 20, al pub Bellaria di via Monte Leone, 40 (quartiere Moriggia).

Necessaria la prenotazione al numero: 0331791303

Committente responsabile: Camilla Colombo