A Gallarate arrivano i big per Cassani, capitanati da Salvini

A poco più di due mesi dalla visita estiva, torna a Gallarate Matteo Salvini: il leader leghista è atteso in piazza sabato dalle 17, per sostenere la corsa del sindaco uscente Andrea Cassani. E se certo è il nome-simbolo del centrodestra di oggi in Italia, non è l’unico “big” che verrà schierato dalla coalizione Cassani nei prossimi giorni: tutti i partiti si stanno preparando per tirare la volata al candidato sindaco e insieme per ottenere visibilità per le singole liste (sono cinque quelle che sostengono Cassani).

E allora: giovedì Fratelli d’Italia porta in città Riccardo De Corato, l’ex vicesindaco-sceriffo della Milano degli anni Novanta-Duemila. Oggi assessore alla sicurezza in Regione Lombardia, viene a sostenere il partito in crescita, che a Gallarate esprime anche il vicesindaco, Francesca Caruso.

Fratelli d’Italia è in piena competizione con la Lega e già lunedì ha portato in città l’incendiario Ignazio La Russa e la pasionaria della destra Daniela Santanché, che hanno arringato i candidati nell’ambiente insolito del circolone di Cedrate (che è il simbolo, per il partito, del radicamento popolare e del’attenzione ai rioni). La Russa e Santanché non hanno nascosto le ambizioni di sfida interna con la Lega, con qualche richiamo al sindaco perché rispetti accordi.

La Russa e Santanché lunedì sera al circolone di Cedrate

Se FdI può ambire ad avvicinarsi alla Lega – almeno a livello nazionale – anche gli altri partiti del centrodestra si muovono: venerdì arriva a Gallarate l’ex ministro Maurizio Lupi, vicino a CL, che in città viene a sostenere la lista cattolico-conservatrice Centro Popolare Gallarate, appunto “presidio” al centro della coalizione-Cassani.

Lupi sarà ospite alle 16.30 al Cassani Point in via Turati. Lupi è presidente di Noi con l’Italia, una delle realtà che sono confluite a livello gallaratese in Centro Popolare.

Il sindaco con Donato Lozito, che lunedì ha presentato la sua candidatura nella “roccaforte” del quartiere Moriggia

Ma il pomeriggio di venerdì è ricco di “big”: subito dopo, alle 17, arriva anche Adriano Galliani, per sostenere la corsa di Forza Italia, altro partito a sostegno di Cassani. Galliani – nelle vesti di senatore eletto sul territorio – inaugurerà Forza Italia point di via Mazzini a Gallarate.

La settimana dei “big” si chiude appunto con Matteo Salvini: il leader leghista arriverà sabato alle 17, con appuntamento in piazza. Seconda visita in due mesi: nel precedente passaggio a Gallarate aveva attaccato la sinistra, DIFeso la scelta di stare al governo, lodato il sindaco uscente. Ma aveva anche riservato un inatteso passaggio sull’ospedale unico Gallarate-Busto, chiedendo prudenza: «Pensiamoci bene», aveva detto, giusto alla vigilia di una “supercommissione” Gallarate-Busto che ha poi riservato qualche sorpresa). L’ospedale unico resta comunque l’indirizzo di Regione Lombardia, come confermato dall’assessore Moratti.