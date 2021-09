Grande Varese si presenta per Matteo Bianchi: al primo posto la riforma del PGT

La lista civica del centrodestra “Per una Grande Varese – Varese città giardino per Bianchi sindaco” si è presentata ufficialmente al caffè Broletto, in una serata che ha visto partecipare gran parte dei 28 candidati che compongono la lista.

Presentata da Ennio Imperatore, che ha fortemente contribuito a crearla, anche se non è candidato, la lista ha tre obiettivi primari molto chiari: «Innanzitutto, la revisione del PGT e una nuova pianificazione utile ad attrarre imprese per creare nuovi posti di lavoro – ha spiegato Imperatore – Poi la sicurezza: vigili di quartiere, presidi decentrati della Polizia Locale, nuovi accordi con le forze dell’ordine per un controllo più capillare delle aree sensibili. Infine, revisione di tutte le tariffe comunali, a partire da quelle più inique: asili nido, dove sono stati usati due pesi e due misure, e parcheggi a pagamento, una tassazione indiretta che colpisce tutti allo stesso modo».

Spunti raccolti dal candidato sindaco Matteo Bianchi, che ha commentato: «Questa è una lista composta da persone che hanno maturato una grande esperienza amministrativa, ma anche persone che per la prima volta si avvicinano alla politica per dare un contributo per migliorare Varese. E lo slogan “Per una grande Varese” non è casuale: la città deve riprendere il ruolo che aveva un tempo, anche rispetto all’intero territorio – ha spiegato Bianchi – Questa lista ha idee molto chiare, a partire dalla revisione del piano di governo del territorio. Perché dobbiamo dare risposte a chi vuol venire a lavorare, a studiare o in visita turistica, o a chi deve valutare se è opportuno impiantare un attività imprenditoriale o commerciale in città»



Per i candidati, ha parlato la capolista, Barbara Bini, consulente aziendale nello studio di ingegneria Bini di cui è socia: «Varese è una città che ha grandi potenzialità, che non è sfruttata al 100 per cento. Abbiamo tantissime lacune su cui dobbiamo lavorare e dobbiamo impegnarci, prima nella campagna e poi nell’amministrazione. Il principale punto su cui dobbiamo concentrarci è quello di ristrutturare completamente il piano di governo del territorio che attualmente è dormiente. Bisogna individuare delle aree dove poter insediare imprese e dove portare avanti il nostro slogan che è “creare posti di lavoro” perchè una Grande Varese è fatta di posti di lavoro. Questo sarà il primo punto che andrà definito una volta entrati nell’amministrazione comunale».

LA LISTA

1. Barbara Bini

2. Martina Abalsamo

3. Luisella Baccelli

4. Graziella Barbaro

5. Veronica Beraldo

6. Luca Calabrese

7. Katia Angela Catalano

8. Stefania Cipolat

9. Adolfo Costantini

10. Tiziana D’Apollo

11. Daniela De Bona

12. Miriam De Carlo

13. Martina Daniela Denti Pompiani

14. Fernando Fagnano

15. Maurizio Fiori

16. Simone Fraietta

17. Roberta Frattini

18. Cristian Gnodi

19. Paolo Minonzio

20. Franco Alberto Piana

21. Riccardo Pederzani

22. Roberto Puricelli

23. Cesare Rossi

24. Massimo Rovera

25. Melania Petronti

26. Vincenzo Sciarratta

27. Gabriele Sottocasa

28. Francesco Tucci