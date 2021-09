Il Presidente della Repubblica inaugura il Supersalone a Rho Fiera

Questa mattina, domenica 5 settembre, è stato inaugurato il SuperSalone, versione del Salone del Mobile post Covid, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un momento storico di rilancio dopo la pandemia.

Ad accogliere il capo dello Stato in Fiera a Rho sono stati il sindaco di Rho Pietro Romano, il sindaco di Milano Beppe Sala, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana seguiti dal presidente di Fiera Milano e presidente di Confindustria Carlo Bonomi, la presidente del Salone Maria Porro, il presidente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin, e il prefetto di Milano Renato Saccone.

Dopo il taglio del nastro, il Presidente Mattarella ha fatto un breve giro dei padiglioni e ha preso parte alla cerimonia ufficiale aperta con l’inno di Mameli intonato dal cantante Marco Mengoni.

L’edizione speciale di quest’anno, che porta la firma dall’architetto e presidente di Triennale Milano Stefano Boeri, segna la ripresa post pandemia.

Pur non in programma, il Presidente della Repubblica ha deciso di intervenire alla cerimonia di inaugurazione del Salone con un suo intervento:

«Sto violando il programma convenuto. Non era previsto un mio intervento e quindi desidero esprimere l’apprezzamento e gli auguri per il Salone e per l’attività della Fiera.

Questo è un appuntamento di particolare importanza, abitualmente, da tanti anni; un punto di riferimento mondiale per il settore in cui il nostro Paese è all’avanguardia.

Questa occasione, che raccoglie coraggio d’impresa, creatività, fantasia e cultura, è di straordinario significato in questo momento del Paese per il suo rilancio e la sua ripresa.

E in questo si esprime anche il ruolo della Fiera di Milano, punto d’incontro e di raccordo che consente la proiezione del nostro Paese verso i mercati internazionali, ma anche la sollecitazione per il mercato interno, per riprendere attività con pienezza e con successo.

Non aggiungo altro, se non – ripeto – l’apprezzamento per il coraggio e la qualità con cui si è dato vita a questo Salone, l’augurio per il settore e i complimenti per la Fiera di Milano.

Auguri! ».