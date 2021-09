Incendio in un cantiere a Busto Arsizio, si rompono i tubi del gas: vigili del fuoco al lavoro

Fiamme questa mattina, 9 settembre, in via Burattana a Busto Arsizio poco dopo passate le nove in un cantiere.

Durante alcuni lavori di ristrutturazione di uno stabile si è verificato un incendio. Le fiamme si sono sviluppate verosimilmente durate alcune manovre che hanno lesionato una conduttura di gas posta sul prospetto dell’edificio, che ha preso fuoco.

I vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate intervenuti con un’autopompa, un’autoscala e un’autobotte hanno intercettato la perdita e spento l’incendio.

Le fiamme hanno coinvolto anche l’isolamento esterno formato da pannelli.