Incidente all’alba a Borsano di Busto Arsizio, soccorsi in 5 ma nessun ferito grave

Un’incidente stradale è avvenuto alle 7 del mattino di oggi, sabato 18 settembre, a Borsano. L’impatto è avvenuto su viale Toscana e ha coinvolto due automobili.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi intervenuti con tre ambulanze e un’automedica per prestare soccorso a tre ragazzi di 25 anni e un uomo e una donna sulla sessantina. Fortunatamente non si registrano codici di ricovero gravi, se non un ferito trasportato all’ospedale di Legnano in codice giallo.