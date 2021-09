Letizia Moratti a Varese, tra sanità e campagna elettorale

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti sarà a Varese questa sera, ospite della Lega.

L’appuntamento è al Teatro Santuccio questa sera, martedì 28 settembre, alle 21 dove Moratti farà il punto sulla riforma sanitaria che si sta portando avanti a livello regionale e che coinvolgerà direttamente i sindaci.

L’incontro, un focus sul progetto di legge 187 su Varese, vedrà protagonisti anche Emanuele Monti presidente della commissione sanità in Regione e candidato per la Lega per il comune di Varese e il candidato sindaco Matteo Bianchi.