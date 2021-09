A Lonate Pozzolo arriva il magistrato antimafia Alessandra Dolci

L’Alleanza Cooperativa San Martino di Ferno riprende le attività dopo la pausa forzata dovuta all’emergenza sanitaria.

Continuano gli appuntamenti della serie “La ‘ndrangheta tra Noi” organizzati in collaborazione con Periferia Sociale, Unione Cooperativa di Consumo Samarate, Associazione Laura Prati Cardano al Campo, Consulta per la Legalità comune di Lonate Pozzolo, CGIL Varese e l’associazione “Gli onesti sono di più” di Lonate Pozzolo.

Giovedì 16 settembre alle ore 21:00 si terrà un incontro con Alessandra Dolci, coordinatrice della Direzione distrettuale antimafia di Milano.

Anche questo incontro sarà condotto, come gli altri del ciclo, da Paolo Rossetti, redattore de”Il cittadino di Monza”. Cambia invece la sede: non la cooperativa di Ferno, ma la Sala Civica del Comune di Lonate Pozzolo in via Cavour, 21.

La Distrettuale antimafia si è occupata anche di diverse inchieste che hanno toccato il territorio tra Basso Varesotto e Alto Milanese, in particolare del “locale di ndragheta” di Legnano-Lonate Pozzolo. Alessandra Dolci ha poi lavorato anche all’inchiesta Mensa dei Poveri sul sistema di potere e corruzione in zona.