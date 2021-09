“Musica in movimento” a Luvinate, ultimo appuntamento domenica 5 settembre

Domenica 5 settembre alle 20,45, nella piazzetta del municipio di Luvinate, l’Orchestra MusicArte, con la violoncellista Francesca Montini e il violinista Roberto Scordia, si esibiranno nel concerto “Musica in movimento”. Ospite d’eccezione la ballerina Arianna Ongarato, grande talento emergente della danza classica.

TRA MUSICA E DANZA – “Suoneremo meravigliose melodie concepite per la danza in un viaggio musicale vario e coinvolgente, con musiche di grandi compositori quali Saint-Saens, Beethoven, Dvorak, Ravel, per concludere con uno spumeggiante de Bériot!. Arianna Ongarato –sottolinea il direttore artistico Roberto Scordia- è un’artista incredibile, dotata di una grazia ed un talento unico, che l’hanno portata ad esibirsi su importantissimi palchi in tutto il mondo ed ospitarla a Luvinate sarà davvero un onore”.

UN ANNO DI RIPARTENZA SPECIALE – “Desidero ringraziare il meraviglioso staff di MusicArte, che anche quest’anno, in cui tutto è stato complicato per la situazione pandemica in cui ci troviamo, ha davvero lavorato per far sì che tutto questo fosse possibile; l’affetto che il pubblico, sempre numeroso e partecipe, ci ha dimostrato anche in questa tredicesima edizione, ci ha fatto capire che ne valeva davvero la pena. Ringrazio anche l’Amministrazione comunale di Luvinate, il Golf Club e quanti hanno lavorato al nostro fianco”.

REGOLE PER PARTECIPARE – La serata è ad ingresso gratuito, secondo le normative anticovid. E’ necessario prenotarsi via sms, wathsapp al +39 3490551739 o via mail all’indirizzo musicarteclassica@libero.it. Sarà obbligatorio presentare Green Pass o certificazione di tampone negativo di massimo 48 ore. Ulteriori informazioni all’indirizzo www.musicarteclassica.it.